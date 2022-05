Monheim Polizeieinsatz in Baumberg : Polizei stellt betrunkenen Autofahrer nach Unfall 

Monheim Ein 30-jähriger Monheimer ist bei einem Unfall in Baumberg am Montagabend leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtet, wird aber von der Polizei gestellt.

Wie die Polizei mitteilt, fährt der mutmaßliche Unfallverursacher gegen 21 Uhr in einem rostfarbenen Transporter in Baumberg über die Hauptstraße. Dort prallt er laut Angaben von Zeugen ungebremst und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Mercedes eines 30-jährigen Monheimers, der aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße rollt. Bei dem heftigen Zusammenstoß wird der Mercedes in einen parkenden Hyundai geschoben. Dabei entsteht laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Trotz des großen Unfallschadens fährt der Fahrer des Ford Transits weiter und flüchtet Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Zeugen alarmieren Rettungskräfte und Polizei.