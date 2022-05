Langenfelder Malteser : Sophie Offenberg-Sersch geht in den Ruhestand

Sophie Offenberg-Sersch geht in den Ruhestand

Langenfeld Nach 18 Jahren verlässt Sophie Offenberg-Sersch die Langenfelder Malteser. Die Diensteleiterin Hausnotruf verabschiedet sich in den Ruhestand. Das teilt Sprecher Christian Nitz mit.

Ihre ersten Kontakte zum Malteser Hilfsdienst hat Sophie Offenberg bereits als Jugendliche geknüpft. Die Ausbildung zur Schwesternhelferin, die sie dort absolviert, stellt wohl auch früh die Weichen für ihre spätere Berufswahl: nach einem Umweg über die Lehre zur Industriekauffrau ist sie 16 Jahre lang als Krankenschwester tätig. Dass ihr beide Ausbildungen einmal optimal zugutekommen würden und das auch noch in ihrer Heimatstadt bei den Maltesern, ist lange nicht absehbar.

Offenberg-Sersch ist mit ihrem Dienst gewachsen ist: Die Umstellung von analogen Anschlüssen in der Anfangszeit, den Herausforderungen von ISDN-Anlagen und aktuellen Smart-Funktionen der Hausnotrufgeräte hat sie begleitet. Ihr Job verlangt Organisationsgeschick, Technikverständnis, Vertriebsgeschick und Verwaltungstätigkeiten, um letztlich eine lebensrettende Dienstleistung anzubieten. Dass er mit Sophie Offenberg-Sersch die Optimalbesetzung an dieser Stelle hat, ist Dienststellenleiter Christian Nitz bewusst: „Sie hat sich den Herausforderungen mit dem Herz am Kunden, gestellt.“