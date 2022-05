Monheim : Mütter sind nach wie vor mit Familie schwer belastet

In der Mack-Pyramide wurde der Stellenwert des Muttertag und die aktuelle Situation von Müttern hinterfragt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Ganz so weit her ist es mit der Gleichberechtigung bei der Kindererziehung nicht. Das ergab eine Diskussion zum Muttertag in der Mack-Pyramide, zu der allerdings nur wenige Besucher kamen.