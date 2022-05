Unfall in Neuss : Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Der Radfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Neuss Am Montag, 9. Mai, gegen 14:25 Uhr, kam es an der Einmündung "Im Taubental" Ecke Jagenbergstraße zu einem Unfall. Was passiert ist?

Ein Autofahrer war auf der Straße "Im Taubental" unterwegs als an der Einmündung Jagenbergstraße ein Radfahrer von rechts querte, teilte die Polizei mit. Eine Kollision konnte nicht verhindert werden. Der 63-jährige Radfahrer musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(NGZ)