Stadtgespräch : Treffsichere Schützen – trotz Behinderung

Monheim Zwei Vereine kommen beim Herbstschießen zusammen: die St. Sebastianer und die Behindertensport-Abteilung der SG Monheim.

Claudia sitzt am Schießstand und hält das Luftgewehr in den Armen. Neben ihr steht Heinz Dickerboom und schaut genau dabei zu, wie sie zielt. Zuvor hat er ihr noch einmal kurz erklärt, wie sie das Gewehr am besten hält. Doch viel hat es nicht gebraucht, denn Claudia Gierden ist schon ein „alter Hase“ beim Herbstschießen. Bereits zum 36. Mal feierte die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Monheim jetzt gemeinsam mit der Abteilung Behindertensport der Sportgemeinschaft Monheim (SGM) ein Schützenfest – das Herbstschießen.

Die Schützen Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Monheim datiert ihre Anfänge in das Jahr 1350. Ihr Vereinsheim ist das Schützenhaus Am Werth 2. Kontakt: Telefon: 0173 2851169; holger.klenner@bruderschaft-monheim.de

Nach dem Schießen kommt das Feiern. Die „Black Boys“ sorgen mit ihren Liedern für ordentlich Stimmung, bevor dann die Krönung der neuen Schützenmajestät erfolgt. Und das ist in diesem Jahr eine Schützenkönigin, nämlich Claudia Gierden. Sie wählt sich Oliver zum Prinzen. Und dann gibt es noch drei Pokale zu vergeben. Pokal 1 geht an Marlon Wurth, Pokal 2 an Kim Beständig und Pokal 3 an Berkay Ylmaz.