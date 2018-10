Behindertensportgruppe SG Monheim bei Schützen zu Gast

Beim Herbstschießen gibt Bernd Libertus (l.) Michael Redlich (am Gewehr) Tipps. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim St. Sebastianus Schützenbruderschaft Monheim hat die Behindertensportgruppe der SG Monheim zu Gast.

Für das Herbstschießen ist alles passend hergerichtet. Die Tische sind dekoriert mit Nüssen, Laubblättern und kleinen Kürbis- und Gänsefiguren. Richtig Herbststimmung will aber nicht aufkommen bei knapp 25 Grad und strahlendem Sonnenschein. Ähnlich warm, wie die Herbstsonne ist auch der Empfang bei der St. Sebastianus Schützenbruderschaft. diese hatte bereits zum 31. Mal die Abteilung Behindertensport der SG Monheim zu Besuch.

Wer Mitmachen können alle Interessierten. Die Gruppe freut sich über Spenden, die unter „Behindertensport“ an die SG überwiesen werden können.

Was Seit 1987 wird mit der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft ein gemeinsames Herbstschießen veranstaltet. Als Teil der SG Monheim hat die Abteilung Behindertensport eine sportliche und soziale Komponente.

Zum Auftakt werden die Gäste zunächst in einer gemütlichen Runde und einer freundschaftlichen Atmosphäre begrüßt. Fast schon, wie bei einer Familienfeier. Es werden Kaffee, verschiedene Kuchen, belegte Brötchen und frische Brezeln kredenzt.

„Wir waren uns gar nicht mehr sicher, wann unser gemeinsames Herbstschießen zum ersten Mal stattgefunden hat“, gesteht Klenner und rechnet zurück: „Wir haben ein paar alte Zeitungsartikel durchforstet und kamen dabei immer auf das Jahr 1987“. Die langjährige Freundschaft sei durch die Teilnahme der Abteilung Behindertensport an einem Schützenumzug entstanden, erinnert sich Krause. Dabei entstand die Idee, zusammen mit den Schützen ein eigenes Schützenfest für die Gruppe zu organisieren. „Da die Veranstaltung damals auf beiden Seiten sehr gut ankam, wird sie seitdem wiederholt“, so Krause.

Nach der Begrüßung wird kräftig am Buffet zugeschlagen. Anschließend werden die Mitglieder der Gruppe nach und nach zur Schießbahn gebeten. Gemeinsam mit Betreuern und Schießmeister Bernd Libertus geht es zum Luftgewehr. „Hier ist der Abzug, das Gewehr immer schön im Anschlag halten“. Libertus gibt den Teilnehmern genaue Anweisungen. Ganz genau wird gezielt. Und dann knallt es. Jeder darf fünf Mal schießen. Geschossen wird aus zehn Metern auf die so genannte Glücksscheibe, auf der die Punktzahlen von eins bis zehn kreuz und quer verteilt sind. „Den Glücksfaktor wollen wir recht hoch halten, weil einige von uns wirklich richtig gut zielen können, andere aber vielleicht nicht so gut, zum Beispiel aufgrund einer Sehschwäche“, erklärt Krause.