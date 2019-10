Stadtgespräch : Dancing Sweethearts holen zum Showtanz-Saisonauftakt drei Pokale

Langenfeld Ende Oktober geht es weiter.

Die Dancing Sweethearts aus Langenfeld sind erfolgreich in die Showdance-Saison 2019/20 gestartet. In Brechen bei Limburg absolvierten die zehn Tänzerinnen und ihr Mittänzer von Susannes Ballettschule insgesamt neun Tänzen. In der Kategorie „Rising Star“ für DM-Debütanten belegte Alexa Wadenpohl einen tollen neunten Platz belegte. Bei den „Master Class Junioren Girls“ landeten Anna Araz und Alexandra Hecht auf dem zehnten und elften Platz. In der „Kinder Solo Girls Master Class“ wurde Maria Scheremeta Sechste und Sofia Cserep Fünfte. Und Fiona Krummel holte sich mit „Baby june and her news boys“ den Deutschland-Cup! In der Kategorie „Master Class Kinder Duos“ wurde sie zusammen mit Ilias Araz ebenfalls Erste: mit einer brillanten Performance mit dem Titel „I can do it better than you“. Mila Hieke und Pauline Haar wurden Fünfte. Im „Solo Boys“ holte Ilias Araz als einziger Tänzer bei den Jungs ebenfalls den Pokal. Zum Abschluss wurden Jolina und Julie Hasselbach in der „Master Class Duos Junioren“ Siebte.