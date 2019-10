Stadtgespräch : Rheinsternchen auf Sessionskurs

Langenfeld Auf der Wupper stärkt das Mädchentanzkorps Arm- und Bauchmuskulatur.

Nach den rund drei Stunden in Kanadiern, war, wie es sich gehört, niemand mehr in trockener Kleidung unterwegs. Zudem zettelten die Mädchen eine Wasserpistolenschlacht gegen Eltern und Trainer an. Der erste Auftritt noch vor Sessionsbeginn ist bereits am kommenden Sonntag, 20. Oktober, beim Vorstellnachmittag der Spieß-Ratzen in der Schützenhalle Richrath. Die neu einstudierten Tänze der Rheinsternchen werden aber erst ab dem elften Elften vor Publikum gezeigt, wenn es in Langenfeld heißt: „Wieder außer Rand und Band, Langenfeld in Narrenhand!“