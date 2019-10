Schnellrestaurant : Einbrecher stehlen Tresor mit Bargeld

Langenfeld Unbekannte haben beim Einbruch in ein Schnellrestaurant an der Rheindorfer Straße laut Polizei einen Tresor mit einer noch nicht bekannten Menge Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, geschah dies bereits am Samstag zwischen 1 und 7.45 Uhr. Die Täter hatten bei dem in einem großen Verbrauchermarkt gelegenen Restaurant nach Polizeiangaben zunächst eine bodentiefe Fensterscheibe neben der Eingangstür aus der Fassung gehebelt. So gelangten sie in die Verkaufsräume, wo sie den Tresor offensichtlich über den Boden ins Freie zogen.