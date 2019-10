Hochzeitsmesse in Langenfeld : Das Hochzeitsfest will gut geplant sein

Langenfeld Bei der Hochzeitsmesse in der Schützenhalle Richrath informierten sich Heiratswillige und deren Angehörige über Trends und Möglichkeiten, den großen Tag gebührend zu feiern.

Es beginnt mit einer der größten Fragen im Leben: „Willst du mich heiraten?“ Doch bevor es für zwei Menschen vor den Traualtar geht, gibt es meist viel zu organisieren. Einen Überblick über Möglichkeiten der Gestaltung des großen Tags gab es jetzt auf der Hochzeitsmesse in Richrath. Um die 50 Aussteller informierten in der Schützenhalle über Brautmode, Hochzeitsanzüge, Abendkleider, Trauringe, Hochzeitstorten und -autos, kirchliche Trauungen, Hochzeitssänger und DJs, Floristik, Hairdesign oder Make-Up. Zum achten Mal hatte Daniel Struck vom gleichnamigen Monheimer Hochzeitshaus die Richrather Ausstellung organisiert.

Nach Angaben der Langenfelder Hochzeitsplanerin Elke Nehring, Inhaberin von First Wedding Planner, kommen glamourösere Feste wieder in Mode. „Da kann dann auch schon mal wieder ein klassisch pompöses Prinzessinnenkleid getragen werden.“ Auf der Messe gibt sie fleißig Tipps und Anregungen für eine gelungenen Hochzeitstag. „Wenn man wirklich entspannt planen will, sollte man ein Jahr einrechnen. Viele Locations sind schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. So muss man da immer besonders schnell mit der Buchung sein.“ Aber auch das Bestellen und Liefern der Kleider könne schon mal einige Monate in Anspruch nehmen. Das muss alles bedacht werden.“