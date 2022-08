Zeuge beschreibt Verdächtigen : Polizei fahndet nach Brandstifter in Monheim

Monheim 20 Autos wurden im Berliner Viertel seit Mitte Juli angezündet. Jetzt hat ein Zeuge einen verdächtigen jungen Mann beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Kreispolizei fahndet fieberhaft nach einem Brandstifter in Monheim. In den vergangenen Wochen haben im „Berliner Viertel“ in Monheim immer wieder Autos gebrannt (wir berichteten). Bis zum zurückliegenden Wochenende zählte die Polizei dort mehr als ein Dutzend Sachbeschädigungen durch Feuer an am Straßenrand abgestellten Autos, aber auch an Altpapiertonnen und Mülleimern. Die Polizei kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht ausschließen, dass die Brände von einer und derselben Person gelegt wurden. Nun haben am Wochenende drei weitere Autos gebrannt.