Monheim: Brandstifter schlägt erneut zu : Brandserie in Monheim dauert an: Wieder Autos angezündet

Brandserie in Monheim dauert an: Wieder Autos angezündet

Monheim Der Monheimer Feuerteufel hat wieder zugeschlagen: Am Samstag, 27. August, brennen drei Autos in der Stadt. Der Schaden beträgt etliche tausend Euro.

() In der Nacht zu Samstag, 28. August, und am späten Samstagabend stecken unbekannte Täter in Monheim mehrere Fahrzeuge in Brand. Wie bereits in den vergangenen Wochen zünden die Täter die Scheibenwischer der Autos an. Das Feuer breitet sich dann auf die darunter liegenden Kunststoffteile aus.