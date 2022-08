Langenfeld/Monheim : Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Langenfeld/Monheim Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Nissan des Typs e-NV200 in Langenfeld beschädigt. Das teilt die Kreispolizei jetzt mit.

(og) Der Fahrer des Nissan hatte das Auto laut Protokoll an der Haus Gravener Straße in Richrath Höhe Hausnummer 37 abgestellt. Kurz nach 11.30 Uhr hörte er einen Knall und sieht, dass sein Fahrzeug beschädigt ist. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen. In Monhei hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18 Uhr zwei auf einem Parkplatz an der Weddinger Straße, Höhe Hausnummer 12, abgestellte Fahrzeuge, beschädigt. Dabei handelt es sich um einen Mercedes C-Klasse und einen VW Polo. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.