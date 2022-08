Langenfeld: Alles rund um den „Erdapfel“ : Reusrather feiern drei Tage Kartoffelfest

Ran an die Kartoffel heißt es beim Reusrather Kartoffelfest am Freitag, 9. September. Foto: dpa/Uwe Anspach

Langenfeld Das nächste Kartoffelfest steht in Reusrath an. Der Verein „Freunde und Förderer des SC Germania Reusrath“ freut sich auf das Jubiläum und hofft auf viele Besucher.

In zehn Jahren Kartoffelfest seien rund 40.000 Euro an Spenden gesammelt worden. Johannes Vogelfänger sagt: „Wir wollten ein Zeichen setzen und die große Nachfrage und die Bereitschaft der Bands zu helfen, hat uns angetrieben, das diesjährige Kartoffelfest stattfinden zu lassen.“ Die Nachfrage der Bands sei so groß gewesen, dass man den Freitag noch mit ins Programm genommen habe.

Das Organisations-Team habe dafür einige Höhepunkte nach Schnepprath gelockt. Los gehe es am Freitag gegen 18 Uhr. Die von der Stadt-Sparkasse Langenfeld zur Verfügung gestellte Bühne werde zum Auftakt von gleich drei Bands nacheinander genutzt: „Couchpop“, „Mr. Beaker“, die legendäre Coverband, die nach zehn Jahren das erste Mal wieder in Originalbesetzung auftreten wird und die Lokalmatadoren von „Gottfried“ mit deutschsprachigem Rock., heißt es.Samstag geht es ab 16 Uhr mit dem Rahmenprogramm weiter. Das Bühnenprogramm startet ab 17 Uhr mit „Double Mission und Anne“ (Bluesrock), Pete Hummings Acustic Trio aus Langenfeld und mit der Band „Still at the Basement“.