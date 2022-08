Polizeieinsatz in Monheim : Randalierer festgenommen und eingewiesen

Der beschädigte Streifenwagen (Modell Vito) wurde von dem Randalierer beschädigt. Foto: Polizei Mettmann

Monheim In Monheim hat am Dienstag, 23. August, ein 21-jähriger Mann zwei Streifenwagen der Polizei beschädigt. Außerdem randalierte er in einem Supermarkt und griff einen Passanten an.

Um kurz vor 10 Uhr hatte der Mann einen Supermarkt am Ernst-Reuter-Platz im Berliner Viertel aufgesucht. Dort trank er dann eine Flasche Bier aus einem Regal leer, wobei er von einem Zeugen beobachtet wurde. Als der Zeuge den Mann auf sein Verhalten hin ansprach, warf dieser die Bierflasche auf ihn. Der Mann blieb unverletzt. Danach warf der 21-Jährige noch weitere Bierflaschen umher, eher er nach draußen rannte.

Dort kletterte er auf zwei Streifenwagen der direkt gegenüberliegenden Polizeiwache, wobei er von den Motorhauben auf die Frontscheiben sprang, die dabei zerbarsten. Unmittelbar danach griff der Mann einen älteren Herren an, der zufällig Zeuge des Vorfalls geworden war. Ein Polizeibeamter konnte den Randalierer überwältigen.

Die Konsequenzen für den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Monheimer: Er wurde festgenommen. Da sich der Verdacht ergab, dass sich der als Drogenkonsument bekannte Mann unter dem Einfluss von Drogen befand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ferner konnte die Polizei ermitteln, dass sich der 21-Jährige schon häufiger in psychiatrischer Behandlung befunden hatte. Der Mann wurde zwangsweise einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Zudem wurden Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die beiden Streifenwagen waren nicht mehr einsatzbereit. Der Schaden an den Autos beläuft sich mehrere Tausend Euro.

