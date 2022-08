Kriminalität in Brüggen : Hecke an der Borner Straße angezündet

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Brüggen Mehrere Meter einer Hecke an der Borner Straße in Brüggen sind in der Nacht zu Mittwoch vermutlich angezündet worden. Dies teilte die Polizei mit.

