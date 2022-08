Raub in Düsseldorf : Räuber reißen Mann beim High-Five die Uhr vom Handgelenk

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Uhrenraub. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Zwei Unbekannte haben am Samstag in Düsseldorf einem Mann eine teure Uhr vom Handgelenk gerissen – sie verwickelten ihn in ein lockeres Gespräch und boten ihm ein High-Five an.

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die in der Nacht zu Samstag einem 56-Jährigen in der Nähe der Königsallee eine teure Uhr vom Handgelenk gerissen haben sollen. Der Mann wurde von den Verdächtigen auf der Theodor-Körner-Straße in ein lockeres Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf einer der Männer ihm ein High-Five anbot. Als der 56-Jährige die Hand hob, um einzuschlagen, entriss der Unbekannte dem Mann die Uhr, teilte die Polizei mit. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Die Unbekannten flohen in Richtung Kö und weiter zur Trinkausstraße. Auf der Flucht trennte sich das Duo wohl und verschwand in der Dunkelheit. Der beraubte Mann rief die Polizei, die Einsatzkräfte starteten eine Fahndung rund um den Tatort, die jedoch erfolglos blieb.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Beide Männer sind etwa 25 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent. Einer der Verdächtigen trug eine weiße Kappe und eine Brille. Der andere eine dunkle Kappe. Beide Männer sollen Zeugen zufolge ein südländischen Aussehen haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0211 8700.

