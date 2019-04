Langenfeld : Fünf Sterne-Komfort für gute Genesung

Langenfeld Vor etwa einem Jahr haben die Umbauarbeiten an Haus 52 auf dem LVR-Gelände begonnen. Ab Juli können die ersten Patienten einziehen.

Der junge Handwerker hat sein kleines Radio neben sich stehen und pfeift leise zur Musik, während er sorgfältig die Wandschutzplatten aus Glas im großen, Licht durchfluteten Aufenthaltsbereich der neuen Station anbringt. Einige Meter weiter kleben zwei seiner Kollegen eine Schutzplane auf den hochwertigen PVC-Fußboden in hellgrauer Holzoptik. Es riecht ein bisschen nach Farbe. Durch die riesigen, teils geöffneten Fenster und die Terrassentüren der hochmodernen Küche mit Kochinsel in mattgrau-weißem Design zieht der leichte Frühlingswind hinein. Der Blick geht hinaus auf das weitläufige, rund 3500 Quadratmeter große Außengelände der LVR-Klinik an der Kölner Straße mit Bäumen, Gehwegen und Lehmbodenflächen, auf denen bald schon der Rasen wachsen wird. Das gibt der offenen Gesamtgestaltung zusätzlich Weite, lässt die klaren Strukturen des hochmodernen Traktes in einem angenehmen Gegensatz zur Natur stehen.