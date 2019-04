Monheim : Was ist eine Europaschule?

Wer sich in Europa beruflich frei bewegen will, muss Fremdsprachen gut beherrschen. Diese Schüler haben am Otto-Hahn-Gymnasium ein Sprachzertifikat erworben. Sehr anspruchsvoll ist das CertiLingua. RP-Foto: RALPH MATZERATH. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Otto-Hahn-Gymnasium musste zur Erlangung des Siegels Kriterien wie zusätzliche Sprachangebote erfüllen.

Seit ziemlich genau sieben Jahren darf sich das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) „Europaschule“ nennen. Um dieses Siegel zu erwerben, musste die Schule eine Reihe von obligatorischen und zusätzlich profilierenden Kriterien erfüllen, erklärt Europakoordinatorin Miriam Beckmann. An erster Stelle steht dabei natürlich der Erwerb von Fremdsprachen, um die Schüler für eine berufliche Zukunft in einem zusammenwachsenden Europa fit zu machen. Am OHG können Schüler neben den in der Ausbildungsordnung vorgesehenen Fremdsprachen auch Spanisch und Türkisch erlernen. Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es einen bilingualen Zweig, der die Schüler befähigen soll, die englischen Fachbegriffe in vielen Wissensgebieten zu beherrschen. Alle Schüler erhalten in den Klassen 5 und 6 mehr Englischunterricht. Wer dann in Englisch wirklich „sehr gut“ ist, kann den bilingualen Zweig wählen. Ab Klasse 7 wird dann zunächst Erdkunde, ab Klasse 8 Geschichte erst teilweise und später vollständig auf Englisch unterrichtet. In der Qualifikationsphase können diese Schüler dann entscheiden, ob sie ein bilinguales Abitur ablegen wollen – mit Englisch als Leistungskursus.