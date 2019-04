Langenfeld : Blinklichter legen Jubiläumsprogramm auf

Langenfeld Die Digitalsierung und Social Media haben die Welt verändert. Ein Grund, um sich selbstironisch zu fragen, ob der Umgang mit Smartphones, Whats Apps und Chats auch Theater-Ensemble verändert hat.

(og) Anworten auf diese Frage will die Langenfelder Bühnengruppe Blinklichter geben, die in diesem Jahr 40 wird. Das Jubiläumsprogramm nimmt Sinn und Unsinn moderner Alltagskommunikation aufs Korn. „Geschickt – gebrieft“ lautet der Titel zu dem auch Siri und Alexa etwas zu sagen haben.

Die Premiere am 11.Mai ist schon ausverkauft. Am 12., 24., 25, und 26.Mai gibt es noch wenige Restkarten. Viele Plätze gibt es vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Die Karten gibt es im Vorverkauf an der Kasse im Schauplatz, im Bürgerbüro oder online unter www.schauplatz.de.