Langenfeld : Mittelalter-Woche im städtischen Kinderhaus

Langenfeld Die Teilnehmer lernen die Kunst des Bogenschießens kennen.

(pc) In der zweiten Osterferienwoche können sich Kinder zwischen sechs und 14 Jahren auf die Spuren des Mittelalters begeben und gemeinsam mit dem Team des Kinderhauses am Winkelsweg in eine andere Zeit eintauchen. Sie lernen dann die Kunst des Bogenschießens und gestalten ein eigenes Wappen oder erproben sich im Schwertkampf. Mittelalterliches Essen wird gemeinsam in der Gruppe zubereitet und auch die mittelalterliche Handwerkskunst kann in Form von Weben, Kerzenziehen, Lederschmuck gestalten und Kettenringe herstellen ausprobiert werden.