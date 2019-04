Monheim : Monheimer Tunnel wird zum Zankapfel

Monheim Versteckt unter der Alten Schulstraße führt ein Tunnel vom St.-Marien-Altenheim zum alten Krankenhaus. Der Zugang liegt jetzt hinter dem Bauzaun.

Die katholische Pfarre reagiert deutlich. „Den Tunnel in so kurzer Zeit zurückzubauen ist unmöglich“, sagt Pfarrer Burkhard Hoffmann, Pastor an St. Gereon. Wenn die Stadt die Arbeiten ausschreiben wolle, könne sie das gerne tun. Aber zahlen werde seine Gemeinde dafür nicht, fasst er die Antwort an die Stadt zusammen. Doch so einfach wird es wohl nicht. „Wir müssen klären, wer rein rechtlich für den Tunnel verantwortlich ist“, sagt Bernd M. Wehner vom Kirchenvorstand. Der Pfarrgemeinde gehört sowohl das Krankenhaus- als auch das Altenheimgrundstück. Auf beiden Seiten werden nun die Archivare bemüht, die Unterlagen finden sollen, die etwas über Eigentumsverhältnisse und Bauherrn aussagen. „Irgendwer muss den Tunnel ja genehmigt haben“, meint Wehner. Aber vielleicht sei das Projekt auch nur mündlich besiegelt worden. In Protokollen des Kirchenvorstands sei die Planung des Tunnels zwar erwähnt, aber nicht, wer wann den Bauauftrag vergeben habe. Eine so genannte Baulast sei bei der Stadt offenbar auch nicht eingetragen worden. Auf einem städtischen Lageplan von 1974 sei der Tunnel jedoch eingezeichnet, ergänzt Wehner.