Hingehen : Osterfeuer in Wiescheid lodert am Samstag ab 18 Uhr

Osterfeuer in Wiescheid lodert am Samstag ab 18 Uhr

Langenfeld/Monheim Die CDU lädt auf den Bolzplatz „Zur Wasserburg“ ein. In Monheim organisiert die Freiwillige Feuerwehr den Brauch.

(gut) In Langenfeld und Monheim brennen am Karsamstag mindestens zwei größere Osterfeuer. In Wiescheid entzündet die CDU eines am Bolzplatz „Zur Wasserburg“. Ab 18 Uhr sind alle, die Lust haben, zu einem gemütlichen Abend mit Essen, Trinken und Plaudereien willkommen. In Monheim lodert es zur selben Zeit auf dem Schützenplatz Am Werth. Die Freiwillige Feuerwehr lädt unter anderem zum Stockbrotbacken ein.