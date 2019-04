Wasserspielplätze in Monheim sind in Betrieb

Monheim Es kann nach Herzenslust geplantscht werden.

Rechtzeitig vor den Feiertagen sind die beiden Wasserspielplätze im Landschaftspark Rheinbogen an der Kapellenstraße und an der Brandenburger Allee voll in Betrieb. Das teilte die Stadt Monheim am Donnerstag mit. Es kann nach Herzenslust geplantscht werden. Angesichts der guten Wetterprognosen wird das vor allem junge Familien freuen.