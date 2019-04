Monheim : Parkplatz am Aalschokker ist frei

Parkplatz am Aalschokker ist frei

Gut für Baumberger und Ausflügler: Der Parkplatz an der Klappertorstraße ist ab sofort offen und kann genutzt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Museumsschiff in Baumberg soll ab dem 19. Mai zugänglich sein.

(og) Anwohner haben sich am Donnerstag verwundert die Augen gerieben. Mit großem Aufwand wurde der Bauzaun rund um den Aalschokker an der Klappertorstraße abgebaut. Neugierige und vorbeifahrende Radler verlustieren sich auf dem Gelände und an Deck. Einige Stunden später ist der Spuk vorbei, der Zaun wieder gesetzt.