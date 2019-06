Langenfeld : Hitze: Sanitäter rücken bis zu fünf Mal häufiger aus als sonst

Langenfeld Auch wenn der Höhepunkt vorerst überschritten ist: Für viele Menschen sind die hohen Temperaturen eine Belastung. Experten raten zu Pausen.

Am Eingang zur Tanzschule „TanzUp“ an der Ganspohler Straße hängt ein Schild: „Geschlossen wegen Hitzefrei“, kündigt der Inhaber an. Und auch der Friseur nebenan teilt seiner Kundschaft am Geschäft schriftlich mit: „Heute nur bis 16 Uhr geöffnet“. Am Mittwoch stiegen die Temperaturen in Langenfeld wieder über 30 Grad. Wer konnte, suchte Erfrischung im kühlen Nass, statt sich körperlich zu betätigen oder im Büro zu schwitzen. Die Parkplätze am Freibad Langforter Straße waren so bereits um 10 Uhr belegt. Viele Sonnenhungrige hatten ihre Handtücher um die Becken ausgelegt oder tummelten sich kreischend und spritzend im Wasser. Die SGL hatte wegen der vielen Besucher mehr Bademeister als sonst im Einsatz.