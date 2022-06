Wetteraussichten : So heiß soll es in den kommenden Tagen in NRW werden

In der kommenden Woche steigen die Temperaturen in NRW. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in NRW. Am Dienstag soll es den ganzen Tag sonnig werden und auch am Mittwoch dürfen sich die Menschen in NRW auf Wärme und Sonne freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Laufe der neuen Woche steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen auf bis zu 29 Grad. Der kühlste Tag der Woche werde der Montag, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhergesagt sind für diesen Tag maximal 22 Grad und starke Bewölkung. Ab Dienstag soll es dann jedoch viel Sonne geben. Die Temperaturen steigen nach Angaben des DWD auf maximal 24 Grad am Dienstag und maximal 29 Grad am Mittwoch.

Donnerstag folgt ein kleines Tief mit Schauern und Gewittern, die Temperaturen bleiben mit 23 bis 26 Grad aber konstant weit oben. Und zum darauffolgenden Wochenende deutet sich dem DWD-Meteorologen zufolge eine „warme bis sehr warme Phase an“, bei der sogar die 30-Grad-Marke erreicht werden könnte.

Nun müsse zwar immer wieder mit kleinen Tiefs gerechnet werden, die sommerlichen Temperaturen seien jedoch in NRW angekommen.

(hf)