Langenfeld : Musikschule führt „Les Misérables“ auf

Ein Musical-Klassiker zum städtischen Frankreich-Jahr, dargeboten von Cellisten und Sängern der Musikschule Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Cellisten und Sänger haben das Singstück nach Victor Hugos Roman von 1862 zusammen einstudiert – ihr Beitrag zum Frankreichjahr.

Von Viola Gräfenstein

Es braucht einen Moment, bis sich die 23 Cellisten und acht Sänger in der Aula der ehemaligen Gutenbergrealschule eingerichtet haben.

Die Künstler im Alter von acht bis 50 Jahren tragen Kleidung aus dem 19. Jahrhundert mit blauweißroten Schärpen, den Farben Frankreichs. Das Warten hat sich gelohnt, denn die Kombination aus Cellisten und Sängern ist eine ganz besondere Konstellation, die es so in Langenfeld noch nicht gegeben hat und das Musical „Les Misérables à la Langenfeld“ zu einem musikalischen Kleinod macht.

Info Celloproms und Gesangsklassen Seit 2009 spielen die Celloproms der Musikschule Langenfeld. Gegründet wurden sie von Sandór Pergel. Er ist Leiter der Celloklassen der Langenfelder Musikschule und Pädagogischer Fachleiter für Streichinstrumente. Christina Kühne studierte klassischen Gesang und Jazz und leitet den Gesangsbereich der Langenfelder Musikschule.

Les Misérables handelt vom Gefangenen Nr. 64201, Jean Valjean. Er wird zur Zeit der Pariser-Arbeiteraufstände von 1832 bis 1834 nach 19 Jahren wegen Diebstahls eines Brotes auf Bewährung entlassen und beginnt schließlich ein neues Leben, das ihm erneut Verlust und Leid bringt.

Musiklehrer Sandór Pergel und Gesangslehrerin Christina Kühne zeigen bei der Besetzung der Musiker und Stimmen ein gutes Händchen: Die 13-jährige Leila Tigani beweist in ihrem Duett mit Teresa Moss Alonso, was Langenfeld an Gesangstalenten zu bieten hat. Sie hat gerade den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen. Alyssa Löffler bezaubert nicht nur darstellerisch und stimmlich als Cosette die Zuschauer mit dem Lied „In meinem Schloss“, sondern zeigt, mit Jungsängerin Amanda Sültenfuß an der Hand, wie sich alle Künstler gegenseitig beim 60-minütigen Musical unterstützen.

Hannah Dickels Gesangsleistung ruft sogar Bravorufe im Publikum hervor. Andreas Hall verkörpert mit seiner ausdrucksstarken Bassstimme im Wechsel zusammen mit Timo Aust, letztjährige Neuentdeckung im Langenfelder Musical „Die Kinder von Station 6b“, die Rollen des Jean Valjean, Marius und Javert. Jennifer von Franken, ein weiterer „alter Hase“ aus Langenfelder Musicals zeigt dieses Mal als Fantine mit dem Lied „Nur für mich“ erneut großes Talent. Die Cellisten von Sandór Pergel liefern in allen Klassen durchgehend hohe Qualität ab. „Ich bin begeistert von dem Niveau der Schüler hier“, sagt Zuschauerin Gaby Pick. Pergel möchte aber nicht nur musikalisch überzeugen, sondern noch etwas anderes. „In Victor Hugos Romanen geht es um soziale Gerechtigkeit, Armut und Elend. Viele Schüler kennen dieses wichtige Stück aus der romantischen Literatur von ihm gar nicht mehr, deshalb lag es mir am Herzen, ihnen mit Les Misérables etwas über diese Zeit, die bis heute aktuelle Bezüge hat, mitzugeben. Schön wäre es, wenn das Stück so an Schulen gezeigt werden könnte“, sagt Pergel. Acht Monate lang studierte er mit seinen Cellisten und in enger Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Christina Kühne die Noten ein, die er mühselig selbst zuvor für die Cellisten gesetzt hatte. „Das Stück gab es nicht als Version für Streicher. Ich musste es entsprechend anpassen und umschreiben“, sagt Pergel. Gesangslehrerin und Konzertsängerin Christina Kühne übernahm die Schulung der jungen Sänger. „Es ist sehr wertvoll, mit Streichern zusammen singen zu können. Das ist wie ein rotes Sofa für die Sänger“, sagt Kühne. Vor ein paar Wochen erst führten sie alle Künstler zusammen. „Uns war es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen sich ausprobieren konnten, auch diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Alle Cellisten und Sänger sind daran gewachsen und genau das stand im Vordergrund“, betont Kühne.