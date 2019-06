Langenfeld : Mann schlägt Freundin und beleidigt Polizeibeamte

Langenfeld „Solche Beziehungstaten kommen häufig vor, das ist unser täglich Brot: Aber sie gelangen selten zur Staatsanwaltschaft: Man schlägt sich und verträgt sich“, resümierte Rechtsanwalt Clemens Wegerhoff in seinem Plädoyer.

Der Tatbestand: Am 10. Februar hatte das 23-jährige Opfer in seiner Wohnung in der Monheimer Altstadt einen Beziehungsneustart mit dem türkischstämmigen Deutschen wagen wollen. Es wurde Wodka getrunken, als in der Runde plötzlich ein Streit aufflammte. Der Beschuldigte beleidigte seine Ex-Freundin, sie rief daraufhin einen seiner Freunde an, er möge ihn abholen. Daraufhin wurde dieser handgreiflich, schubste sie gegen eine Steinmauer, wobei sie sich eine Platzwunde an der Stirn zuzog. Dann schrie er sei an, sie solle seine Sachen zusammenpacken, folgte ihr ins Schlafzimmer und bedrohte sie mit einer Flasche. Das habe ihr große Angst eingejagt, sagte sie weinend aus. Der Beschuldigte räumte zwar ein, dass er sie „fester angefasst und geschlagen“ habe, konnte sich an Details aber nicht erinnern. Nach dem Streit habe er die Wohnung verlassen.