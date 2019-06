Monheim : Stadt ist beim Baumersatz in Verzug

Die Grünen bemängeln, dass die Bäume am Parkplatz Kapellenstraße in Monheim nicht geschützt sind. Die Autos stehen auf den Wurzeln. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Grünen bemängeln, dass zwischen den wegen Bauvorhaben gefällten Bäumen und den nötigen Ersatzpflanzungen eine Lücke klafft.

Das „Wäldchen“ am MonaMare und die Bäume auf dem ehemaligen Freibadgelände, die Kugelakazien in der Altstadt, die Kastanie am Krankenhaus und 60 Bäume auf dem ehemaligen Geschwister-Scholl-Schulgelände – in den vergangenen Jahren erhoben sich immer wieder Bürger zu wütenden Protesten, wenn Bäume für Bauprojekte gefällt wurden. Es mag sich der Eindruck verfestigen, dass der Baumbestand im Stadtgebiet insgesamt abnimmt. Kein Trugschluss, wenn man die Stellungnahme der Stadtverwaltung zu einer Anfrage der Grünen betrachtet.