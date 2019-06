Langenfeld : Mittsommerlauf: Auf dem Marktplatz geht’s los

Langenfeld Das sportliche Event der Sparkasse findet bereits zum siebten Mal statt. Start ist morgen um 18 Uhr.

(pc) Im siebten Jahr gehen am Freitag die Läufer beim Sparkassen-Mittsommernachtslauf an den Start. „Laufen tut Gutes!“, lautet das Motto. Wegen Bauarbeiten an der Solinger Straße findet der Lauf in diesem Jahr auf dem Marktplatz statt. Alle Startgelder gehen komplett an karitative Vereine in Langenfeld, so an die Kinderherzhilfe, den Lions Club, die Hospizbewegung St. Martin und an die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen.