Zusammenstoß auf Landstraße : Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Langenfeld

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagabend in Langenfeld zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein 68-jähriger Mann mit seiner 62-jährigen Frau auf der Bergischen Landstraße unterwegs als er in Höhe der Kreuzung Hardt/Schneiderstraße mit dem Audi Q7 eines 31-Jährigen zusammenprallte. Der 68-Jährige hatte den Audifahrer beim Abbiegen in Richtung Langenfelder Innenstadt übersehen. Dabei traf der Audi-Fahrer mit der Front seines Fahrzeuges die rechte Fahrzeugseite des Nissan so heftig, dass sich dieser mehrfach um die eigene Achse drehte.