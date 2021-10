Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt unter die Marke von 60

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche ist die Zahl der mit Covid19 Infizierten im Kreis um fast 400 zurückgegangen. In Krankenhäusern wurden vor sieben Tagen mehr als doppelt so viele Corona-Patienten behandelt. Die Inzidenz ist fast gleich.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 642 Infizierte erfasst, 18 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 77 (-2; 3 neu infiziert), in Haan 34 (+1; 5 neu), in Heiligenhaus 26 (+1; 3 neu), in Hilden 55 (-3; 3 neu), in Langenfeld 44 (-3; 1 neu), in Mettmann 43 (+2; 2 neu), in Monheim 51 (+3; 7 neu), in Ratingen 209 (-8; 19 neu), in Velbert 84 (-7; 2 neu) und in Wülfrath 19 (-2).