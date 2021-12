Zwei Schwerverletzte in Liedberg : Schwerer Unfall - Dorfgemeinschaft fordert Handeln

Liedberg Eine 31-jährige Fahrerin sowie deren 14-jährige Beifahrerin wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 230 bei Liedberg schwer verletzt. Zwei weitere Autofahrer wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Da es erneut an dieser Stelle zu einem Unfall gekommen ist, reagiert die Dorfgemeinschaft Schlicht mit einer Mail an die Politik.

Vier Verletzte – davon zwei schwer: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 1. Dezember, nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße 230 ereignet hat. Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 46-jährige Dormagenerin die B 230 in Richtung Liedberg und geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein 32-jähriger Mönchengladbacher versuchte noch auszuweichen, fuhr während des Manövers jedoch gegen die Leitplanke. Eine dahinter fahrende VW-Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 31-jährige VW-Fahrerin und eine 14-jährige Insassin wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Dormagenerin sowie der Mönchengladbacher mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die B 230 für einige Stunden.