Weltverbrauchertag 15. März : Verbraucherzentrale gibt Tipps gegen Abzocke in Notfällen

Langenfeld/Monheim Wenn ein Notfall eintritt, neigen Menschen zu Panik. Die Verbraucherzentrale rät, sich vorzubereiten und Ruhe zu bewahren. Hier ein paar Tipps.

Fällt die Tür von außen ins Schloss oder ist der Abfluss verstopft – dann wird rasche Hilfe oftmals teuer. Als Retter in der Not bieten Schlüsseldienste und Rohrreiniger ihre Dienste an.

„Viele hilfreiche Türöffner oder Rohrreiniger leisten zwar rasche Abhilfe, nutzen im Gegenzug jedoch die Notlage der Kunden mit intransparenten und überteuerten Preisen schamlos aus“, warnt Andreas Nawe von der Verbraucherzentrale NRW in Langenfeld anlässlich des Weltverbrauchertags am Sonntag, 15. März.

Am Telefon nach der Höhe der Anfahrtskosten fragen, gegebenenfalls Festpreis vereinbaren. Bei einem Schlüsseldienst etwa kostet die Öffnung einer lediglich zugefallenen Tür in Nordrhein-Westfalen inklusive Anfahrt tagsüber und an Werktagen circa 90 Euro. Für einen Akut-Einsatz in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen werden im Schnitt 140 Euro berechnet.