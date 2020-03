Monheim Wirtschaft : Stadtsparkasse sucht Automaten-Standorte

Monheim Das Geldinstitut legt eine solide Bilanz für 2019 vor. Negativzinsen für Privatkunden werden nicht mehr ausgeschlossen.

Die Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch in Monheim Filialen betreibt, hat sich mit dem Geschäftsjahr 2019 zufrieden gezeigt. Trotz großer Herausforderungen, etwa durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), habe man die Ziele erreicht „und in wesentlichen Teilen deutlich übertroffen“, berichtete jetzt die Vorstandsvorsitzende Karin-Brigitte Göbel. Demnach stieg die Bilanzsumme um eine Milliarde auf 12,7 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis lag mit 62,5 Millionen Euro zwar rund 9 Millionen Euro niedriger als im Jahr 2018, damals hatte jedoch ein hoher Sondereffekt zum Ergebnis beigetragen. Der Zinsüberschuss ging leicht auf 192,4 Millionen Euro zurück.

Über die Höhe der Ausschüttung an die Stadt Düsseldorf gab es keine Angaben. Der Verwaltungsrat wird im Juni dem Stadtrat einen Vorschlag machen. „Ich denke, die Stadt wird zufrieden sein“, sagte Göbel. Als Erfolg sieht das Institut die Einführung des Sparkassen-Busses, der seit Oktober 2019 regelmäßig in einigen Stadtteilen hält, in denen Standorte geschlossen wurden. Rund 2500 Kunden haben den Bus bis Dezember genutzt. „Die Reaktionen sind fast ausschließlich positiv“, sagte Göbel. Nur in Gerresheim liege die Nutzungsquote unter den anderen Standorten. Sie hält es für denkbar, die „mobile Filiale“ künftig auch an weiteren Stellen halten zu lassen, ein Tag in der Woche sei dafür noch frei. Das solle aber ausdrücklich nicht mit weiteren Schließungen einhergehen, sondern als zusätzliches Angebot gedacht sein.