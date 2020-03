Digitalisierung : Stadt will 4.0-Projekte künftig koordinieren

Detlef Hövermann (BSM) und Bürgermeister Daniel Zimmermann (v. li.) werben für den Monheim-Pass, der am 1. April eingeführt werden soll. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt will den „Monheim-Pass“ zur Förderung beim Bundesministerium des Innern (BMI) einreichen. „MonLightGrid“ ist abgelehnt.

Die Stadt Monheim will ihre Bemühungen um „Smart City-Projekte“ neu bündeln. Das im vergangenen Jahr gestartete Projekt MonLightGrid, das die beiden Komponenten Smart Lighting und Smart Metering beinhaltet, wird nicht weiterverfolgt. Das hat die Verwaltung den Politikern im Haupt- und Finanzausschuss mitgeteilt.

„Es gab technische Probleme beim Smart Metering“, erläutert Dr. Christian Reuber, Chef des Versorgers Mega, auf Nachfrage. „Die Funktechnik hat den Alltagstest in Monheim nicht bestanden“, sagt er. Viele Monheimer Gebäude seien mit so genannten „weißen Kammern“, einer Art Wanne, vor Hochwasser geschützt. Das verhindere die Übertragung der Funkwellen. Reuber will das Projekt Smart Metering, bei dem Kunden – zwecks Energieeinsparung – ihren Stromverbrauch ständig beobachten können, nun mit einem Partner fortführen, der eine andere Technik anbietet. Denkbar wäre die Übertragung über ein Niederspannungsnetz (Power-Line Breitband).

Info Digitalisierung in Monheim Wann Seit 2016 arbeitet die Stadt an Monheim 4.0. Was Flächendeckender Glasfaserausbau, verfügbares freies W-Lan, die digitale Bürgerkarte Monheim-Pass, autonom fahrende Busse, Smart-Lighting und -Parking, Händlerplattform Wettbewerb Im Mai 2019 ist Monheim mit dem Projekt „MonLightGrid“ in den Bundeswettbewerb „Smart Cities made in Germany“ gegangen. Abgelehnt. Jetzt startet sie einen neuen Versuch mit der Bürgerkarte eine Förderung zu bekommen Einführung Der Monheim-Pass soll am 1. April an alle Monheimer Haushalte verteilt sein. Damit können Monheimer kostenfrei Busfahren in ihrer Stadt und die Bücherei gratis nutzen. Außerdem ist er für das Fahrradverleihsystem vorgesehen und beinhaltet Freistunden. Er kann aufgeladen werden und als Zahlungsmittel etwa im Mona Mare dienen

Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Smart Cities made in Germany“ hatte die Stadt im Mai 2019 einen Antrag auf Förderung (65 Prozent) von MonLightGrid beim BMI gestellt, der aber nicht genehmigt worden ist. Auf die Frage von Manfred Poell (Grüne), welche Kosten das Projekt MonLightGrid bislang verursacht habe, antwortet Martin Frömmer, zuständiger Bereichsleiter Zentraler Service, im Ausschuss, dass es sich dabei überwiegend um „interne Personalaufwendungen“ gehandelt habe.

Jetzt will die Stadt mit dem „Monheim-Pass“ noch einmal in den Wettbewerb einsteigen. Bis zum 20. April soll der Förderantrag dafür beim BMI eingereicht werden. Das haben die Politiker im Ausschuss einstimmig so beschlossen. Beim Stichtag 1. April für den Einsatz der Karte in Monheim, soll es bleiben, versicherte Bürgermeister Daniel Zimmermann auf Nachfrage von Alexander Schumacher (SPD). Der Termin war bereits mehrfach verschoben worden.

Künftig sollen die beiden Bereiche Smart Lighting und Smart Metering entkoppelt werden. Für das intelligente Licht sucht die Stadtverwaltung nun nach Möglichkeiten, das Projekt fortsetzen. Darüber hinaus will die Verwaltung ein „Portfolio-management“ einsetzen, das die Digitalisierungsvorhaben der Stadt und ihrer Tochterfirmen koordiniert. Ziel ist es“, so heißt es in der Beschlussvorlage, „eine effektive und effiziente Synchronisierung aller Digitalisierungsvorhaben sowohl innerhalb der Stadt selbst als auch zwischen Stadt und ihren Tochterunternehmen zu etablieren.“ Das soll zu mehr Synergien führen.

Als Modell sollen dabei die Bahnen der Stadt Monheim (BSM) dienen, die zur Einführung der autonmatisiert fahrenden Buslinie bereits einen externen Berater im Boot hatten. Der dort erarbeitete Überblick über die gesamten IT-Aktivitäten soll als Grundlage für für weitere Mobilitätskonzepte in Zusammenhang mit dem Monheim-Pass dienen.