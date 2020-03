Langenfeld : Lavendel ist ein vielseitiges Heilkraut

Langenfeld/Monheim Lavendel gilt als der Meister unter den Heilpflanzen. Das duftende Kraut wurde jetzt zur Arzneipflanze des Jahres 2020 bestimmt.

(og) Lavendel hat viele Gesichter – als Zierpflanze in Gärten, als Küchenkraut oder Mittel gegen Motten in Wäscheschränken und Spinnen in Wohnräumen. Besonders hervorzuheben sind jedoch die Heilmittel-Qualitäten dieser ursprünglich im Mittelmeerraum beheimateten Pflanze. Der Studienkreis „Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ aus Würzburg hat Lavendel jetzt zur Arzneipflanze 2020 gekürt.