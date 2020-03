Wochenmarkt Langenfeld : Auf dem Markt gelten Anti-Corona-Regeln

Langenfeld In Langenfeld gibt es weiterhin freitags und dienstags Frischware an Marktständen. Kundenrückgang ist spürbar.

Trotz der Ausbreitung des Coronavirus und erster abgesagter Veranstaltungen an diesem Wochenende bleibt der Wochenmarkt nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss weiter in Betrieb. „Es gibt aber einige Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona.“ Gestern ist der Markt aber deutlich schlechter besucht als an sonstigen Freitagen. Kundin Petra Kleinert hat gerade Lauchstangen und Möhren gekauft. „Das werde ich hier auch weiter tun“, versichert sie. „Es ist doch besser, Frischwaren draußen einzukaufen als im Supermarkt. Und es ist ja auch kein Gedränge.

Warum wird der Wochenmarkt an Dienstag und Freitag nicht abgesagt? Nach dem Erlass der Landesregierung sind zwar Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen und können auch für kleinere Veranstaltungen Auflagen erteilt werden. Doch laut Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath ist der Wochenmarkt am Freitag und Dienstag „keine Veranstaltung im Sinne des Erlasses, sondern integraler Bestandteil der Einzelhandelsinfrastruktur in Langenfeld“. Er sei „unter freiem Himmel und nicht in geschlossenen Räumen“, argumentiert Benzrath. „Im Regelfall stehen die Besucher nicht dicht an dicht, sondern haben ausreichend Raum, Abstand zu einander zu halten.“