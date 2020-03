Second Hand : Spielzeug und Verrücktes von damals

Jörg Lewin führt den Laden „Nichts Neues“ in Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Jörg Lewin lädt in seinem Second-Hand-Laden „Nichts Neues“ zu Zeitreise und Kauf ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

Wenn Jörg Lewin seinen Laden im Baumberger Einkaufszentrum betritt, dann taucht der 59-Jährige in die Welt seiner Eltern und Großeltern ein: Dort gibt es Sammeltassen, 1960er-Jahre Goldrand-Services, Kristallkronleuchter, Schleiflackkommoden und Melitta-Kaffeefilter aus Porzellan. Ein paar Meter weiter empfängt ihn seine Kindheit mit Schlumpf-Parade, Lego-Welt, Brettspielen und Matchbox-Autos, ehe er in seiner Jugend-Ecke landet mit Bananenkisten voller Vinyl-Schallplatten von den Lords, den Beatles oder Stones. „Manche sind richtig wertvoll, Sonderpressungen“, sagt er, für die der Sammler bis zu 70 Euro nimmt. „Ich habe alles – Rock, Metal, Country und Klassik.“ Sein Laden am Holzweg 95 heißt absolut passend „Nichts Neues“. 150 Quadratmeter Verkaufsfläche sind voll mit Gestrigem. Zum Erkunden sollte man sich Zeit nehmen. „Der Grundbestand stammt von mir“, sagt Lewin. „Das Übrige bekomme ich von allen Seiten gespendet. Böse Zungen behaupten, ich habe mir den Laden nur angeschafft, um meine eigenen Sachen unterzubringen“, erklärt er grinsend. Ganz falsch sei das nicht. Zu Hause habe man ihm die rote Karte gezeigt. „Da darf nix mehr hin.“

Seit sechs Jahren verkauft Jörg Lewin Lampen, Vasen, Kuchenplatten von anno dazumal, Umhängetaschen, Silber- und Modeschmuck aus den letzten 50 bis 100 Jahren zu Dumping-Preisen. Darüber hinaus CDs, Musikkassetten, LPs, Reise-Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Arztromane und Taschenbücher von der Spiegelbestseller-Liste, Comic-Figuren, Weingläser und Bierhumpen und ganz viel gut erhaltenes Kinderspielzeug. Teddys und andere Plüschtiere sowie eine Sigikid-Auswahl stapeln sich in Körben und anderen Behältnissen , alles sehr sauber. „Schrott nehme ich nicht“, versichert der Händler von Gebrauchtwaren. Eine tolle Sammlung aller Lego-Star-Wars-Figuren steht gut geschützt in Plexiglas-Würfeln zur Auswahl. Playmobil-Männchen in allen erdenklichen Varianten und unzählige Schleichtiere füllen die Auslagen. Daneben lockt ein über drei Meter langes Regal voller Brettspiele. „Die sind wieder im Kommen“, sagt der Mann, der den grauen Bart zum Zöpfchen geflochten hat und eine bunte Brille auf der Nase trägt, die fast aus dem Lego-Kasten stammen könnte.

Info Der Erlös geht ans Kinderhospiz Wo Der Laden „Nichts Neues“, Holzweg 95, in Baumberg ist in der Fußgängerzone. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 15.30 bis 18 Uhr oder nach Anfrage unter 0172 2939881. Inhaber ist Jörg Lewin. Was Der Erlös geht an den Förderverein Kinder- und Jugendhospiz, Düsseldorf, Torfbruchstraße 25, www.kinderhospiz-regenbogenland.de.

Er kennt sein Angebot, was angesichts der Unmengen Ware fast unmöglich scheint. Nur Klamotten und Möbel nimmt er nicht. Mit einer zauberhaften Ausnahme: Eine 80-jährige Dame strickt ohne Unterlass Jäckchen für Kleinkinder. Hunderte hat Jörg Lewin auf Lager. Wirklich schade, denn 7,50 Euro für diese handgestrickten Wunderwerke sind nahezu nichts. Aller Erlös, sagt der ehemalige Bodenverleger, gehe an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. „Ich brauche das Geld nicht“, erklärt er fröhlich. Das Leben zwischen den Dingen, an denen so viele Erinnerungen haften, ist ihm genug. Die Kunden auf ihrer Zeitreise durch seinen Second-Hand-Laden zu begleiten, ist ihm eine große Freude.