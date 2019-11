Langenfeld Portalpraxis : Stadt bringt Klinik nach vorne

Langenfeld Ganz egal, ob der CDU-Antrag perfekt war oder nicht: Im Konkurrenzkampf der Krankenhäuser, die alle unter dem Damoklesschwert der vom Land angedrohten Schließungswelle leben, hat der Ausschuss genau die richtige Entscheidung getroffen.

Denn mit einer Portalpraxis hat Langenfeld kreisweit die Nase vorn. Je besser ein Krankenhaus aufgestellt und flankiert ist, desto größer die Chance, dauerhaft am Standort zu bleiben. Und offenbar haben in diesem Fall viele an einem Strang gezogen: Förderverein, Klinikleitung, kassenärztliche Vereinigung und die Politik haben in zahlreichen Gesprächen Möglichkeiten ausgelotet, um das neue Projekt zu stemmen. Und jeder, der schon einmal in einer Krankenhausambulanz gewartet hat, weiß, wie lange das dauern kann. Noch sind die Dienstpläne nicht geschrieben. Doch sowohl die Kassenärztliche Vereinigung als auch die Klinikleitung haben signalisiert, je eine medizinische Fachkraft für den gemeinsamen Empfang bereitzustellen und zu finanzieren.