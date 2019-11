Helau : Langenfelds Kinderprinzenpaar ist startklar

Langenfeld Der designierte Prinz Fritz und seine Prinzessin Vivien freuen sich auf die Proklamation beim Kutscherball.

Die großen Tollitäten sind seit dem vorigen Wochenende proklamiert – jetzt folgen noch die kleinen. Am Freitag, 22. November, 19 Uhr, ist der Kutscherball des Heimatvereins Postalia in der Richrather Schützenhalle, Kaiserstraße 60. Traditionell wird da das Langenfelder Kinderprinzenpaar der letzten Session verabschiedet – und das neue Paar mit Pagen begrüßt.

Da es 2018/19 keinen Kinderprinzen gab, sagt diesmal nur eine Prinzessin ade: Für Carina-Zoé, ihre Pagin Vivien und ihren Pagen Piet war es eine unvergessliche Session. „Die vielen tollen Erinnerungen kann ihnen keiner nehmen und die vielen schönen Bilder und Filme werden sie sicher immer wieder mit Freude anschauen“, sagt Michaela Klapper, Leiterin des Kinderprinzenteams. „Niemals geht man so ganz“, und so stehen zur Proklamation der neuen Nachwuchstollitäten durch Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider zwei bekannte Gesichter auf der Bühne. Fritz Reifert, in der Session 2017/18 als Page dabei, wird Kinderprinz, und Vivien Schmidt, in der letzten Session Pagin, wird Kinderprinzessin. Mit Pagin Josy Mührmann und Page Alexander Arndt hat die Postalia auch zwei neue Gesichter dabei. Damit die vier ein gutes Programm auf die Bühne zaubern, wurde bereits nach den Sommerferien mit den Proben begonnen. Lied, Tanz und auch die Reden sollen die Zuschauer begeistern und allen Spaß und Freude bereiten.