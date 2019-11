Tag der offenen Tür : Konrad-Adenauer-Gymnasium stellt sich Viertklässlern vor

Langenfeld Am Samstag gibt’s Führungen und Mitmach-Unterricht.

Künftige Gymnasiasten und ihre Eltern haben am Samstag die Gelegenheit, das Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) kennenzulernen. Experimente durchführen, musizieren, in andere Kulturen und Sprachen hineinschnuppern, sich künstlerisch verwirklichen – wie abwechslungsreich der Schulalltag am KAG sein kann, zeigen die Schüler und Lehrer am Tag der offenen Tür von 9 bis 13 Uhr. Geboten werden Führungen und Mitmach-Unterricht. So präsentieren die Schüler die Fächer der Differenzierungskurse, wie etwa Bionik oder Fotografie. Auch die vielen Leistungskurse in der Oberstufe vermitteln die Vielfalt und die Besonderheiten der Fächerwahl. Die verschiedenen Austauschprogramme, die Hausaufgabenbetreuung, die Arbeitsgemeinschaften und Förderprojekte werden ebenso vorgestellt wie die breit aufgestellte Begabtenförderung.