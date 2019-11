Monheim : Monheimer besichtigen Flughafen

Monheim Airport-Scout Willi zeigte der Zwar-Gruppe, wie Köln/Bonn mit seinen 14.000 Mitarbeitern funktioniert.

(og) Den Flughafen Köln/Bonn haben Mitglieder der Monheimer Zwar-Gruppe besucht. „Zwar“ steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand. Flughafen-Scout „Willi“ zeigte ihnen den Flughafen, der ein großer Arbeitgeber in der Region ist. Insgesamt, so erfahren die Teilnehmer, sind etwa 14.000 Mitarbeiter am Flughafen beschäftigt. Mit rund 12 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Flughafen Köln/Bonn der sechstgrößte in Deutschland. Die Gruppe war von den Informationen beeindruckt. Sie trifft sich jeden zweiten Mittwoch um 19 Uhr im Johann-Wilhelm-Grevel-Haus, Falkenstraße 2.