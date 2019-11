Schmierig : Lkw-Fahrer flutet Straße in Langenfeld mit Speiseöl

Langenfeld Feuerwehr muss in Richrath großflächig säubern und Regenrückhaltebecken schützen.

Ein Tanklastwagenfahrer hat am Dienstagabend in einem Langenfelder Gewerbegebiet einen aufwendigen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Der Mann ließ in einem Wendehammer an der Liebigstraße in Richrath größere Mengen Speiseöl ab. Grund: Der Lkw-Fahrer wollte das Fahrzeug bei einer Tankreinigungsfirma säubern lassen, hatte aber noch das Speiseöl im Tank.