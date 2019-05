Langenfeld : Wie soll das katholische Zentrum heißen?

LANGENFELD Drei Namensvorschläge für den Neubau des katholischen Gemeinde- und Begegnungszentrums in Langfenfeld stehen bis zum 23. Juni zur Wahl.

(mei) Der Rohbau an der Solinger Straße ist schon weit gediehen. Das neue Begegnungszentrum der katholischen Kirchengemeinde St. Josef und Martin an der Solinger Straße soll im Oktober fertig sein. Und dann einen dieser drei Namen haben: JoMa (für Glauben und Leben); oder Ankerplatz; oder aber Forum (für Glauben und Leben). Diese drei Namensvorschläge hat jetzt eine interdisziplinär besetzte Jury (Medienberater, Citymanagement, Architekt, Kirchenvertreter) aus 130 seit April eingesandten Ideen zur endgültigen Abstimmung ausgewählt. „Bis zum 23. Juni sind hierzu alle Langenfelder eingeladen“, sagt Pastor Stephan Weißkopf.

Wer in der zweiten und zugleich letzten Stufe der Namensauswahl mitwirken möchte, kann vom 30. Mai bis zum 23. Juni eine mit den drei eingangs genannten Alternativen vorbereitete Postkarte ausfüllen und in eine Sammelbox werfen. Die Karten und Sammelboxen finden Interessierte in den katholischen Kirchen, Familienzentren, Büchereien und Eine-Welt-Läden sowie im Pastoralbüro, Solinger Straße 17. Zudem könne digital über die Homepage www.kklangenfeld.de/namensgebung abgestimmt werden. Jeder Teilnehmer darf laut Weißkopf sein Votum nur einmal abgeben, ob als Karte oder über die Homepage. „Ein Votum mit mehr als einem Kreuz oder ohne vollständigen Namen ist ungültig. Mehrere Voten mit demselben Absender sind alle ungültig.“ Der neue Name mit den meisten Nennungen werde auf dem Pfarrfest am 29. Juni an St. Josef bekanntgegeben.