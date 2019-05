Europawahl : Landtag: Für FDP folgt Daniela Beihl auf Moritz Körner

LANGENFELD Die Zeit als Landtagsabgeordneter der FDP neigt sich für Moritz Körner (28) nach zwei Jahren schon dem Ende zu.

Wie berichtet, hat der Langenfelder als NRW-Spitzenkandidat bei der Europawahl den Einzug als Abgeordneter ins Europäische Parlament geschafft. Fünf FDP-Mitglieder aus Deutschland gehören der neuen Fraktion der Liberalen in Brüssel an, mit Platz 4 auf der bundesweiten Kandidatenliste seiner Partei ist Körner als einziger FDP-Politiker aus NRW erwartungsgemäß dabei. „Wir hatten uns etwas mehr Stimmen erhofft“, räumte Körner im Gespräch mit unserer Zeitung ein. In den Landtag werde Daniela Beihl aus dem ostwestfälischen Espelkamp für ihn als FDP-Abgeordnete nachrücken. „Die Übergabe erfolgt wohl Ende Juni.“