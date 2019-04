Langenfeld : Katholische Gemeinde sucht Namen für ihr neues Zentrum

LANGENFELD Inmitten der Fußgängerzone ist neben der Kirche St. Josef der Rohbau des neuen katholischen Gemeinde- und Begegnungszentrums fertig. Weil diese Bezeichnung schwer über die Lippen geht, suchen Pfarrer Stephan Weißkopf und der Kirchenvorstand jetzt einen griffigen Namen.

„Alle Langenfelder können auf vorbereiteten Karten oder per E-Mail einen Vorschlag einreichen“, sagt Weißkopf. Eine Jury wähle aus den eingereichten Ideen zwei bis vier aus, unter denen dann per Mehrheitsentscheid wiederum alle Langenfelder den Namen festlegen werden. „Auf dem Pfarrfest am 29. Juni wird er bekanntgegeben.“