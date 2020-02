Stadtgespräch : Der Karneval füllt Säle und Kirchen

Im Richrather Pfarrkarneval sind „All onger eenem Hoot“. Selbst die Teufelin gehört dazu, und das gleich in mehrfacher Ausführung. Tags darauf ging’s in die Kirch, zur Mess op Platt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Drei Wochen vor den tollen Tagen heißt es „Jeck im Bürgerhuus“ Baumberg und „All onger eenem Hoot“ in Richrath. Außerdem in Langenfeld: die Herrensitzung der Postalia und die Mundart-Messe in St. Martin.

Von Thomas Gutmann und Martin Mönikes

Die Stadt Monnem ist so jeck, da klappt es sogar mit dem Fasteleer, auch wenn er amtlich ist. Das bewies jetzt einmal mehr die traditionsreiche Baumberger Bürgerhaus-Sitzung. Jeck im Bürgerhuus – so heißt inzwischen, was 1980 als „Karnevalistischer Nachmittag“ begann, ins Leben gerufen vom Monheimer Kulturamt unter der Leitung von Karlheinz Lange. Möglicherweise wollte die Stadt Monheim damals ihr Dorf im Norden auch brauchtumstechnisch wieder pattexfest an sich binden, nachdem der große Nachbar Düsseldorf ein paar Jahre zuvor seine klebrigen Finger nach Baumberg (und Monheim) ausgestreckt hatte und beide Ortsteile anderthalb Jahre sein Eigen nennen durfte. Egal, 40 Jahre nach der Premiere wurde auch diesmal wieder ordentlich geschunkelt, gesungen und gelacht. Das Publikum erlebte die Größen des heimischen Karnevals, darunter Prinzenpaar, Gänselieschen und Spielmänner, Marienburg-Garde, Rheinstürmer und Boomberger Jungs. Zur Vitalisierung der Abwehrkräfte gegen Düsseldorf wurden überdies zwei Kölsche gebucht und gefeiert: Ne Knallkopp Dieter Röder und Kabarettistin Ingrid Kühne.

Lustig ist das Narrhallesen-Leben: „Jeck im Bürgerhuus“ bot wieder reichlich Programm, gestaltet von den Größen des Baumberger und Monheimer Karnevals. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Anders als die Monheimer haben die Langenfelder kein Eingemeindungstrauma, ausgenommen vielleicht ein paar versprengte Immigrather, die seit Menschengedenken namentlich untergebuttert werden, ob in der Gemeinde Richrath-Reusrath, in Langenfeld (Rhld.) oder seit 1948 in der gleichnamigen Stadt. Aber auch Langenfeld setzt im Karneval auf Kölsche, wie sich bei der Herrensitzung der Postalia im Carl-Becker-Saal erwies. Vor ausverkauftem Haus führte Sitzungspräsident Markus „Shorty“ Klapper durch das von Literat Rolf Maaßen wohlkomponierte Programm. Wie der gesamte Elferrat im Hawaii-Hemd, kurzer Hose und Sandalen, begrüßte Klapper die Jeckenschar, darunter Ostwestfalen aus Borgenteich, die „11 Pille“ aus Angermund, die Garde Kin Wiever aus Monnem und sogar kegelnde Insulaner vom Verein „Dünenrose“ aus Norderney. Ne Knallkopp brachte mit seinem trockenen Humor super Stimmung in den Saal. Nach den Fünf Fleje und ihrer Musik zum Mitsingen tischte Oli (Materlik) der Köbes lustige Brauhaus-Geschichten auf. Die Steinenbrücker Schiffermädchen brachten Bewegung auf die Bühne, gefolgt von Feuerwehrmann Kresse und der kölschen Partyband Rabaue. Ein Glanzlicht: die Drummerholics mit ihren fliegenden Stöcken. Und als krönender Abschluss die Fidele Kölsche, die seit 25 Jahren Originale in den unterschiedlichen Uniformen der Kölner Traditionscorps verkörpern.

Seit Generationen heuern Steinenbrücker Schiffermädchen im Fasteleer an. Auch bei der Langenfelder Postalia brachten sie Bewegung in die Herrensitzung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)