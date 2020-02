Bildung : Sport-Praktikantinnen fliegen nach Tokio

Sarah Marquardt (l.) und Lea Kaiser freuen sich auf die Tour zu den Olympischen Spielen im Juli. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Sarah Marquardt und Lea Kaiser haben sich im Freiwilligen Sozialen Jahr bei der Sportgemeinschaft Langenfeld bewährt. Zur Belohnung geht es im Sommer zur Olympiade.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

Als Sarah Marquardt (21) und Lea Kaiser (19) im September 2018 ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) starteten, ahnten sie nicht, dass ihnen ihr Engagement im Sport eine Reise zu den Olympischen Spielen nach Tokio bescheren würde. Los geht es am 18. Juli, zurück am 1. August. Dass die beiden Mädels für günstige 1500 Euro die außergewöhnliche Reise machen können, haben sie der Sportjugend NRW, der SGL und sich selbst zu verdanken. „Wir mussten ein Ehrenamt nachweisen und ein Projekt anlegen“, sagt Sarah. Mit ihrer Mädchengruppe, die sie auch nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Turnhalle an der Parkstraße betreuen, versuchen sie sich in den olympischen Disziplinen Volleyball, Basketball und Werfen. Dabei werden auch die olympischen Ringe ausgelegt, die mit Säcken genau getroffen werden müssen.

Das Freiwillige Soziale Jahr im Sportverein hat die beiden Mädels weitergebracht: Sarah, die vom Otto-Hahn-Gymnasium kommt, und Lea, die im Berufskolleg Neandertal war. Beide wussten nicht so genau, was sie nach der Schule machen sollten. Aber beide wissen es heute. Sarah, die eigentlich Sport studieren wollte, ist sich darüber klar geworden, dass die Chancen danach nicht berauschend sind. Sie wird nun Ergotherapeutin. „Ich will Kindern und Erwachsenen helfen“, sagt sie. Lea will Gestaltung studieren. „Ich mache Sport für mein Leben gern. Es kann aber nur ein Hobby sein“, weiß sie nun. Beide erklären übereinstimmend, dass das Jahr als Übungsleiterinnen bei der SGL sie selbstbewusster und sicherer gemacht hat. „Ich bin im Umgang mit Menschen viel offener geworden“, sagt Lea.

Info Freiwilliges Soziales Jahr bei der SGL machen Die SGL sucht zum Sommer 2020 Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport. Alter: 16 bis 27. Während des FSJ erlebt man Verwaltung und Organisation oder hilft an der Rezeption. Teilnehmer übernehmen praktische Trainer- und Übungsleitertätigkeiten. Dabei reicht das Einsatzgebiet vom Schulsport über den Offenen Ganztag bis zu Kinder-, Abenteuer-, Feriensport. Es gibt 300 Euro monatlich. Bewerbung an jobs@sglangenfeld.de.

Das ist kein Wunder, denn bei der SGL mussten die jungen Frauen richtig ran. In den Grundschulen waren sie nachmittags im offenen Ganztag eingesetzt. „Das war anfangs ganz schön chaotisch mit den vielen wilden kleinen Kindern. Wir kannten das gar nicht“, sagt Sarah. „Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, und dann hat es richtig Spaß gemacht.“ Letztlich waren die beiden traurig, als sie ihre Kinder verlassen mussten. „Wir haben uns so an sie gewöhnt. Und sie sich an uns“, sagt Lea. Ballspiele, Bewegungsspiele, Trampolin und freies Toben an Geräten – das sind die Disziplinen, bei denen Jungen und Mädchen sich mit den FSJlerinnen vergnügt haben. Eine Rutsche aus Matten bauen. In der Gletscherspalte – zwei dicken Matten – herumklettern. Das sind nur einige der fantasievollen Bewegungsspiele. „Die Kinder sind sehr glücklich, wenn sie so junge Trainerinnen haben, die alles mitmachen“, sagt Kristin Erven-Hoppe, bei der SGL für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Das Freiwillige Soziale Jahr war für die beiden ein Fulltime-Job. Außer Kinder zur Bewegung anzuleiten, mussten sie auch im Büro und am Empfang sitzen und Listen schreiben. Das Jahr endet immer mit dem Übungsleiter-C-Schein. Weil den beiden Mädchen ihr Orientierungsjahr so gut gefallen hat, leiten sie weiterhin einmal in der Woche gemeinsam die SGL-Mädchensportgruppe in Wiescheid. Mit elf Schülerinnen im Alter von sechs bis zwölf Jahren machen sie Spiele, bauen Parcours auf und sorgen für ein lebendiges Körpergefühl. „Es muss alles unterhaltsam sein“, sagen die beiden.